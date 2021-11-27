ГОРНЯК22 27.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Жители Алтайского края могут оплатить налоги в любом почтовом отделении » Городской портал — вРубцовске.ру

Горняк22
12 часов Ago

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26 ноября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 1 декабря наступает единый срок уплаты имущественных налогов владельцами транспорта, земельных участков, квартир и жилых домов.

Жители Алтайского края могут оплачивать налоги на дому во время визита почтальона с мобильным почтово-кассовым терминалом или в любом почтовом отделении. Денежные средства в каждом случае поступят на счета налоговой службы в режиме онлайн.

Для оплаты налога необходимо предъявить уведомление от ФНС оператору или почтальону. При его отсутствии оператор поможет узнать задолженность по номеру ИНН. Оказание услуги занимает не более пары минут, по факту внесения денег выдается фискальный чек.

Информацию об адресе и режиме работы ближайшего почтового отделения можно узнать на официальном сайте компании или в мобильном приложении.

Также отметим, что жители Алтайского края могут планировать время посещения почтового отделения и записаться на обслуживание на сайте или в приложении с помощью сервиса «Предварительная запись». Нужно просто выбрать удобный день и время, а также ближайшее почтовое отделение, подключенное к услуге. Таких отделений в Алтайском крае — 164 шт. Онлайн-запись возможна не менее чем за час до планируемого визита.

Фото: tver.mk.ru

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