Горняк22: Житель Зонального района признан виновным в совершении нескольких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 58-летнему жителю Зонального района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.3 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста), п. «б» ч.4 ст.131 УК РФ (изнасилование, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Следствием и судом установлено, что в апреле 2020 года в своем доме в одном из сел Зонального района мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей 6-летней внучки. Спустя непродолжительное время девочка рассказала о произошедшем родителям, которые обратились в правоохранительные органы. В ходе расследования уголовного дела следствием был установлен факт совершения злоумышленником еще двух преступлений. В 2013 году на участке местности он изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 7-летней дочери своих знакомых.

В ходе предварительного следствия мужчина своей вины не признал, утверждая, что потерпевшие его оговорили. Однако следствием собраны неопровержимые доказательства причастности насильника к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, которые суд принял во внимание, приговорив его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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