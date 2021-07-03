ГОРНЯК22 04.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Житель Зонального района признан виновным в совершении нескольких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
18 часов Ago

Собранные Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 58-летнему жителю Зонального района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.3 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста), п. «б» ч.4 ст.131 УК РФ (изнасилование, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Следствием и судом установлено, что в апреле 2020 года в своем доме в одном из сел Зонального района мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей 6-летней внучки. Спустя непродолжительное время девочка рассказала о произошедшем родителям, которые обратились в правоохранительные органы. В ходе расследования уголовного дела следствием был установлен факт совершения злоумышленником еще двух преступлений. В 2013 году на участке местности он изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 7-летней дочери своих знакомых.

В ходе предварительного следствия мужчина своей вины не признал, утверждая, что потерпевшие его оговорили. Однако следствием собраны неопровержимые доказательства причастности насильника к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, которые суд принял во внимание, приговорив его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

 

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