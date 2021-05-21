Горняк22: Житель Зонального района предстанет перед судом по обвинению в убийстве бывшего знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Зонального района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, днем 05 февраля 2021 года компания мужчин распивала спиртные напитки в одном из домов города Бийска. В ходе застолья между гостями произошла ссора, по незначительному поводу. Обвиняемый, испытывая личную неприязнь, нанес потерпевшему множественные удары руками по голове и телу, а затем, взяв кухонный нож, нанес не менее 7 ударов в область жизненно важных органов и вынес его на улицу. От полученных телесных повреждений 51-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал полностью. Следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурором города Бийска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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