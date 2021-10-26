Горняк22: Житель Заринского района предстанет перед судом по обвинению в уклонении от военной службы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Заринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Заринского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

По данным следствия, молодой человек был признан медицинской комиссией годным к прохождению военной службы. Однако, с целью избежать выполнения возложенной на него, как на гражданина Российской Федерации обязанности по несению военной службы по призыву, с марта по июль 2021 года получив несколько повесток для отправки к месту несения воинской службы, он не явился в военный комиссариат, чем умышленно уклонился от призыва на военную службу.

В ходе следствия молодой человек вину признал. Уголовное дело с утвержденным прокурором Заринского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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