Горняк22: Житель Залесовского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Заринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Залесовского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия установлено, вечером в один из дней января 2021 года потерпевший находился в гостях у местного жителя в одном из сел Залесовского района. Во время распития спиртных напитков между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес один удар твердым тупым предметом, а после того, как потерпевший упал не менее 5 ударов кухонным ножом и ногами в область жизненно-важных органов. От полученных травм 25-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал полностью. Следователями собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Залесовского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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