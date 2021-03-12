Горняк22: Житель Волчихинского района признан виновным в убийстве знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора неоднократно судимому 55- летнему жителю Волчихинского района. Он признан виновным в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По данным следствия и суда, в дневное время в июле 2020 года осужденный употреблял спиртные напитки в компании знакомых на берегу одного из озер в Егорьевском районе. В процессе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт по незначительному поводу, осужденный решил выяснить отношения с потерпевшим по поводу его недостойного поведения к женщине. После словесной ссоры злоумышленник схватил мужчину и переместил его к водоему. Бросив потерпевшего в воду, стал его удерживать, после чего отпустив, нанес на берегу не менее 38 ударов руками и ногами по различным частям тела и снова погрузил знакомого в воду. Смерть 36-летнего мужчины наступила на месте происшествия.

Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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