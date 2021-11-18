Горняк22: Житель Волчихинского района предстанет перед судом за совершение преступлений против половой неприкосновенности своей дочери — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Волчихинского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.4 ст.131 УК РФ (изнасилование, то есть половое сношение, с потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По данным следствия, у обвиняемого, проживающего в одном из сел Волчихинского района на воспитании находилось 5 детей, одна из которых его 12-летняя дочь от предыдущего брака. В период с 2019 по 2021 год отец совершал половые преступления с применением насилия в отношении девочки. В ходе следствия было доказано 12 эпизодов противоправных действий обвиняемого.

В ходе следствия обвиняемый сначала дал признательные показания, а затем отказался признать вину, утверждая, что его оговорили. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Волчихинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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