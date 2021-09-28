Горняк22: Житель Волчихинского района предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности четырехлетней дочери — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Волчихинского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, днем 15 июня 2021 года в одном из сел Волчихинского района обвиняемый устанавливал металлическую дверь в проем гаража на территории домовладения. Мужчина, грубо нарушив правила бытовой предосторожности, ушел с места работы, оставив в проеме незакрепленную дверь, которая упала на четырехлетнюю дочку находящуюся рядом. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался от полученных травм.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину не признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Волчихинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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