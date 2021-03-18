Горняк22: Житель Волчихинского района предстанет перед судом по обвинению в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Волчихинского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст.291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

По данным следствия, в феврале 2021 года сотрудниками ДПС ГИБДД в городе Рубцовске был задержан водитель, управляющий транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский предложил правонарушителю проследовать в патрульный автомобиль для составления административного материала. Находясь в служебном транспортном средстве, мужчина с целью избежать ответственности, предложил инспектору денежные средства в сумме 5 тысяч рублей, высказав просьбу не документировать обстоятельства административного правонарушения. Однако мужчина не смог довести свой преступный умысел до конца в связи с отказом сотрудника полиции принять взятку.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором города Рубцовска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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