Горняк22: Житель Угловского района признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью 17-летнему подростку — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летнему жителю Угловского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По данным следствия и суда, ночью в октябре 2020 года на одной из улиц села в Угловском районе между местным жителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и подростком возникла ссора по незначительному поводу. В ходе конфликта осужденный, умышленно нанес не менее четырех ударов ножом в область туловища несовершеннолетнему. 17-летний потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказана медицинская помощь.

В ходе следствия осужденный вину в содеянном признал частично, утверждая, что умысла на убийство подростка у него не было. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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