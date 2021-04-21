Горняк22: Житель Угловского района предстанет перед судом по обвинению в даче заведомо ложных показаний по уголовному делу — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Угловского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показание свидетеля в суде и при производстве предварительного расследования).

По данным следствия, мужчина, являясь свидетелем по уголовному делу, с целью помочь своему знакомому избежать наказания, дал ложные показания по существу произошедшего. При этом он был предупрежден следователем об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Свои доводы мужчина подтвердил также в судебном заседании. Однако установленные судом обстоятельства и собранные по уголовному делу доказательства опровергли показания свидетеля.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал и в содеянном раскаялся. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Угловского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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