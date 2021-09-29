Горняк22: Житель Троицкого района признан виновным в убийстве сожительницы из ревности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 44-летнему жителю Троицкого района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия и суда, осужденный более 10 лет проживал со своей сожительницей в одном из сел Троицкого района, с которой воспитывали несовершеннолетнюю дочь. В один из дней июня 2021 года мужчина приехал домой, однако его гражданской супруги не оказалось дома. Через некоторое время он узнал, что она находится в гостях у соседа и спит в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемый забрал сожительницу и уже дома на почве ревности стал жестоко избивать, нанеся более 15 ударов по голове и телу, после чего задушил.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал. Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным и назначил 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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