ГОРНЯК22 29.09.2021
Алтайский край

Горняк22: Житель Троицкого района признан виновным в убийстве сожительницы из ревности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago

Собранные Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 44-летнему жителю Троицкого района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия и суда, осужденный более 10 лет проживал со своей сожительницей в одном из сел Троицкого района, с которой воспитывали несовершеннолетнюю дочь. В один из дней июня 2021 года мужчина приехал домой, однако его гражданской супруги не оказалось дома. Через некоторое время он узнал, что она находится в гостях у соседа и спит в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемый забрал сожительницу и уже дома на почве ревности стал жестоко избивать, нанеся более 15 ударов по голове и телу, после чего задушил.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал. Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным и назначил 8 лет лишения свободы с отбыванием  наказания в исправительной колонии строгого режима.

 

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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