Горняк22: Житель Троицкого района предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожительницы из ревности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Троицкого района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, обвиняемый более 10 лет проживал со своей сожительницей в одном из сел Троицкого района, с которой воспитывали несовершеннолетнюю дочь. В один из дней июня 2021 года мужчина приехал домой, однако его гражданской супруги не оказалось дома. Через некоторое время он узнал, что она находится в гостях у соседа и спит в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемый забрал сожительницу и уже дома на почве ревности стал жестоко избивать, нанеся более 15 ударов по голове и телу, после чего при помощи удавки задушил.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Троицкого района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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