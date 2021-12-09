Горняк22: Житель Троицкого района предстал перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью соседу, повлекшего его смерть — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Троицкого района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, днем в конце сентября 2021 года потерпевший находился в гостях у соседа в одном из сел Троицкого района. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт, по незначительному поводу. В ходе ссоры хозяин дома нанес знакомому деревянной чуркой не менее 4 ударов по голове. От полученных телесных повреждений 39-летний потерпевший через несколько часов скончался в медицинском учреждении.

В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном признал полностью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Троицкого района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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