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Алтайский край

Горняк22: Житель Троицкого района предстал перед судом по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника полиции — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 23, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

 Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 29-летнего жителя Троицкого района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По данным следствия, вечером в декабре  2020 года сотрудники полиции прибыли на автозаправочную станцию в Троицком районе по сообщению о том, что там  происходит драка. В связи с тем, что в действиях обвиняемого усматривались признаки административного правонарушения,  было принято решение о доставлении его в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, с целью оказания сопротивления законному  действию сотрудника полиции в помещении станции выразился в его адрес оскорбительными высказываниями с грубой нецензурной бранью, после чего нанес представителю власти один удар рукой в область лица, причинив ему физическую боль.

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Троицкого района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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