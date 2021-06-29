ГОРНЯК22 30.06.2021
Алтайский край

Горняк22: Житель Третьяковского района признан виновным покушении на дачу взятки оперуполномоченному ГЭБиПК МО МВД России «Змеиногорский» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
17 часов Ago

Собранные Змеиногорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 50-летнему жителю Третьяковского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного  ч.3 ст.30 ч.1 ст.291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки в размере, не превышающим десяти тысяч рублей).

По данным следствия, в феврале 2021 года сотрудниками ГЭБиПК МО МВД России «Змеиногорский» в рамках оперативно-розыскных мероприятий была обнаружена алкогольная продукция, находящаяся в незаконном обороте. Полагая, что привлечение к ответственности зависит от результатов рассмотрения сотрудником полиции материла, осужденный попытался передать должностному лицу взятку в размере 25 тысяч рублей за прекращение разбирательства и не принятия законного решения по проверке  сообщения о преступлении, предусмотренного ст.171.3 УК РФ, а также за совершение заведомо незаконного действия в виде не изъятия алкогольной продукции, запрещенной в гражданском обороте. Довести преступный умысел до конца мужчине не удалось, так как полицейский сообщил о произошедшем в дежурную часть, и обвиняемый был задержан.

В ходе предварительного следствия гражданин вину в содеянном признал. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в сумме 170 тысяч рублей.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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