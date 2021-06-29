Горняк22: Житель Третьяковского района признан виновным покушении на дачу взятки оперуполномоченному ГЭБиПК МО МВД России «Змеиногорский» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Змеиногорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 50-летнему жителю Третьяковского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст.291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки в размере, не превышающим десяти тысяч рублей).

По данным следствия, в феврале 2021 года сотрудниками ГЭБиПК МО МВД России «Змеиногорский» в рамках оперативно-розыскных мероприятий была обнаружена алкогольная продукция, находящаяся в незаконном обороте. Полагая, что привлечение к ответственности зависит от результатов рассмотрения сотрудником полиции материла, осужденный попытался передать должностному лицу взятку в размере 25 тысяч рублей за прекращение разбирательства и не принятия законного решения по проверке сообщения о преступлении, предусмотренного ст.171.3 УК РФ, а также за совершение заведомо незаконного действия в виде не изъятия алкогольной продукции, запрещенной в гражданском обороте. Довести преступный умысел до конца мужчине не удалось, так как полицейский сообщил о произошедшем в дежурную часть, и обвиняемый был задержан.

В ходе предварительного следствия гражданин вину в содеянном признал. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в сумме 170 тысяч рублей.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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