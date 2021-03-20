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Алтайский край

Горняк22: Житель Третьяковского района предстанет перед судом по обвинению в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 20, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Змеиногорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Третьяковского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).

По данным следствия, с ноября по декабрь 2020 года в одном из сел Третьяковского района обвиняемый, будучи совершеннолетним, несколько раз вступал в интимные отношения с 15-летней школьницей. Несмотря на то, что близкие отношения между молодым человеком и потерпевшей происходили по взаимному согласию – это является уголовно-наказуемым деянием, так как несовершеннолетняя в тот период времени не достигла четырнадцатилетнего возраста, что нарушило нормальное физиологическое и психически-нравственное формирование ее личности.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Третьяковского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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