Горняк22: Житель Топчихинского района обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть друга — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 24-летнему жителю Топчихинского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, 30 июля 2021 года обвиняемый со своим другом распивали спиртное в доме знакомых в одном из сел Топчихинского района. Между мужчинами произошла словесная ссора, в ходе которой друг нелицеприятно отозвался об обвиняемом, как о ранее судимом человеке. В ходе конфликта обиженный мужчина жестоко избил потерпевшего, нанеся множественные удары по его голове. После драки злоумышленник ушел из дома, а его друг спустя непродолжительное время скончался от черепно-мозговой травмы.

По ходатайству следователя СК в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу проводится сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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