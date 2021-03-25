Горняк22: Житель Тюменцевского района предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 66 — летнего жителя Тюменцевского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, вечером в конце декабря 2020 года в одном из сел Тюменцевского района между двумя знакомыми мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения произошла словесная ссора, переросшая в обоюдную драку. Обвиняемый, из-за малозначительного повода умышленно нанес местному жителю один удар ножом в область груди. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось, вследствие того, что 36-летнему потерпевшему была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым и.о. прокурора Тюменцевского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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