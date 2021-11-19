ГОРНЯК22 19.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Житель Тальменского района признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью коллеге, повлекшего его смерть — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
14 часов Ago

Собранные следственным отделом по ЗАТО Сибирский  следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 60-летнему жителю Тальменского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия и суда, осужденный работал у индивидуального предпринимателя в одном из сел Тальменского района и занимался заготовкой древесного угля. В связи с тем, что он не имеет постоянного места жительства, то проживал в небольшом домике на территории предприятия. Вместе с ним также работал и проживал 56-летний местный житель. 17 апреля 2021 года в вечернее время мужчины поужинали, распив небольшое количество спиртного. Между ними произошел конфликт, в ходе которого осужденный выгнал своего коллегу из дома и избил поленом, нанеся не менее 22 ударов по голове и туловищу, а затем закрыл дверь. Утром следующего дня он обнаружил потерпевшего лежащим возле крыльца без признаков жизни.

В ходе следствия мужчина свою вину  в содеянном признал полностью. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в  исправительной колонии строгого режима.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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