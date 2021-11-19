Горняк22: Житель Тальменского района признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью коллеге, повлекшего его смерть — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные следственным отделом по ЗАТО Сибирский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 60-летнему жителю Тальменского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия и суда, осужденный работал у индивидуального предпринимателя в одном из сел Тальменского района и занимался заготовкой древесного угля. В связи с тем, что он не имеет постоянного места жительства, то проживал в небольшом домике на территории предприятия. Вместе с ним также работал и проживал 56-летний местный житель. 17 апреля 2021 года в вечернее время мужчины поужинали, распив небольшое количество спиртного. Между ними произошел конфликт, в ходе которого осужденный выгнал своего коллегу из дома и избил поленом, нанеся не менее 22 ударов по голове и туловищу, а затем закрыл дверь. Утром следующего дня он обнаружил потерпевшего лежащим возле крыльца без признаков жизни.

В ходе следствия мужчина свою вину в содеянном признал полностью. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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