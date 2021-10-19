Горняк22: Житель Тальменского района признан виновным в совершении половых преступлений в отношении несовершеннолетней соседки — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные следственным отделом по ЗАТО Сибирский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 28-летнему жителю Тальменского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ (изнасилование с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, несовершеннолетней), п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, если они совершены в отношении несовершеннолетней).

Следствием и судом установлено, что утром в начале декабря 2020 года в своем доме в одном из сел Тальменского района осужденный совершил половые преступления с применением насилия и с угрозой его применения в отношении 15-летней соседки.

Расследованием установлено, что мужчина не впервые совершил преступление, ранее он был признан виновным в совершении преступлений против собственности, но на путь исправления не встал, а совершил тяжкое преступление в период условно-досрочного освобождения по предыдущему приговору.

В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном не признал. Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства и назначил подсудимому наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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