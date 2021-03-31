Горняк22: Житель Тальменского района предстанет перед судом по обвинению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по ЗАТО Сибирский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Тальменского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия, то есть совершение развратных действий без применения насилия, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).

Следствием установлено, что с мая по июль 2020 года находясь у себя дома в одном из сел Тальменского района обвиняемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения совершал развратные действия в отношении соседки, которой на тот момент было 14 лет.

В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном признал полностью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Тальменского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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