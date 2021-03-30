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Алтайский край

Горняк22: Житель Тальменского предстанет перед судом по обвинению в убийстве местного жителя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

Следственным отделом по ЗАТО Сибирский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 68-летнего жителя Тальменского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

 По данным следствия, днем в январе 2021 года в одном из сел  Тальменского района в гости к обвиняемому пришли местные жители. В ходе распития спиртного между двумя мужчинами произошел конфликт по незначительному поводу. В ходе ссоры злоумышленник нанес гостю один удар ножом в область груди. От полученных телесных повреждений 24-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе следствия  обвиняемый вину в содеянном признал полностью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым  прокурором Тальменского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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