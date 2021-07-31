Горняк22: Житель Табунского района признан виновным в угрозе убийством сожительнице и нарушении неприкосновенности жилища односельчанина — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 45-летнему жителю Табунского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы), ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица), ч.1 ст.158 УК РФ (кража).

По данным следствия и суда, утром в апреле 2021 года осужденный, распивал в своем доме спиртное в компании знакомых и сожительницы в одном из сел Табунского района. Между находящимися в состоянии алкогольного опьянения сожителями произошла ссора по незначительному поводу. Мужчина, движимый чувством обиды, взяв в руки гвоздодер, стал угрожать потерпевшей, высказывая в ее адрес угрозу убийством.

Кроме того в феврале этого года, осужденный, проник в дом к местной жительнице, откуда похитил имущество на общую сумму около 3 тысяч рублей.

В ходе следствия осужденный вину в содеянном признал полностью. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 360 часов.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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