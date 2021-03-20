Горняк22: Житель Табунского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве гражданской супруги — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя Табунского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, вечером в декабре 2020 года в жилом доме в одном из сел Табунского района между находившимся в состоянии алкогольного опьянения сожителями произошла ссора. Мужчина из-за личных неприязненных отношений, нанес гражданской супруге не менее 19 ударов топором в область жизненно-важных органов. От полученных телесных повреждений 56-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым и.о. прокурора Табунского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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