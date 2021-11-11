Горняк22: Житель Смоленского района предстал перед судом за совершение убийства знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Смоленского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, ночью в августе 2021 года обвиняемый, находясь в гостях у местного жителя в одном из сел Смоленского района, распивал спиртное в компании знакомых. В ходе застолья между ним и хозяином дома возникла ссора по незначительному поводу. В результате гость, взяв нож, нанес им не менее двух ударов в область шеи знакомого. Через час от полученных телесных повреждений 58-летний потерпевший скончался в реанимационном отделении районной больницы.

В ходе следствия свою вину в совершенном преступлении мужчина признал частично, утверждая, что умысла на убийство односельчанина не имел. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Смоленского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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