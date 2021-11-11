ГОРНЯК22 11.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Житель Смоленского района предстал перед судом за совершение убийства знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
7 часов Ago

Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Смоленского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, ночью в августе 2021 года обвиняемый, находясь в гостях у местного жителя в одном из сел Смоленского района, распивал спиртное в компании знакомых. В ходе застолья между ним и  хозяином дома возникла ссора по незначительному поводу. В результате гость, взяв нож, нанес им не менее двух ударов в область шеи знакомого.  Через час от полученных телесных повреждений 58-летний потерпевший скончался в реанимационном отделении районной больницы.

В ходе следствия свою вину в совершенном преступлении мужчина признал частично, утверждая, что умысла на убийство односельчанина не имел. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Смоленского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Поздравление с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Поздравление с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
7 часов Ago
Уважаемые коллеги! Сегодня вы отмечаете свой профессиональный праздник – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Ваша служба призвана обеспечивать...
Горняк22: В Егорьевском районе перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в незаконном проникновении в жилище и краже имущества местной жительницы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Егорьевском районе перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в незаконном проникновении в жилище и краже имущества местной жительницы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
7 часов Ago
Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего...
Горняк22: В Смоленском районе мужчина предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии над своей малолетней падчерицей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Смоленском районе мужчина предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии над своей малолетней падчерицей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
7 часов Ago
Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего...
Горняк22: Бывший инженер «Юго-Восточное ДСУ» и учредитель одного из обществ с ограниченной ответственность города Бийска предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Бывший инженер «Юго-Восточное ДСУ» и учредитель одного из обществ с ограниченной ответственность города Бийска предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
7 часов Ago
Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела...

Читать по теме:

ВТОПЕ: