Горняк22: Житель Шипуновского района признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому, повлекшего его смерть — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 53-летнему жителю Шипуновского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия и суда, в вечернее время в июне 2020 года осужденный находился в гостях у местного жителя, где в компании знакомых распивали спиртные напитки. Между находящимися в состоянии алкогольного опьянения двумя мужчинами произошел конфликт, по незначительному поводу. В ходе ссоры гость нанес знакомому руками не менее 4 ударов по голове. От полученных телесных повреждений 61-летний потерпевший через несколько дней скончался в медицинском учреждении.

В ходе следствия мужчина свою вину в содеянном признал полностью. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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