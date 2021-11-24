ГОРНЯК22 25.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Житель Шипуновского района признан виновным в убийстве знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
21 час Ago

Собранные Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 44-летнему жителю Шипуновского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия и суда, ночью в середине февраля 2021 года осужденный находился в гостях у мужчины в одном из сел Шипуновского района, и употреблял спиртные напитки. В ходе застолья между знакомыми произошел конфликт, по незначительному поводу, гость не хотел уходить из дома. В ходе ссоры злоумышленник, взяв кухонный нож, нанес хозяину дома не менее 65 ударов в область жизненно важных органов и скрылся с места преступления. От полученных травм 46-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе следствия  обвиняемый вину в содеянном признал частично. Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

 

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