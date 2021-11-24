Горняк22: Житель Шипуновского района признан виновным в убийстве знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 44-летнему жителю Шипуновского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия и суда, ночью в середине февраля 2021 года осужденный находился в гостях у мужчины в одном из сел Шипуновского района, и употреблял спиртные напитки. В ходе застолья между знакомыми произошел конфликт, по незначительному поводу, гость не хотел уходить из дома. В ходе ссоры злоумышленник, взяв кухонный нож, нанес хозяину дома не менее 65 ударов в область жизненно важных органов и скрылся с места преступления. От полученных травм 46-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном признал частично. Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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