Горняк22: Житель Шипуновского района обвиняется в убийстве матери и престарелой бабушки — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 27-летнему жителю Шипуновского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По данным следствия, вечером 21 сентября 2021 года в одном из сел Шипуновского района обвиняемый на почве конфликта со своей 56-летней матерью, которая не разрешала ему употреблять спиртное и поздно возвращаться домой, нанес женщине множественные ножевые ранения. Кроме того, мужчина причинил несколько колото-резаных ран грудной клетки своей 81-летней бабушке. От полученных травм потерпевшие скончались на месте происшествия.

По ходатайству следователя СК в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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