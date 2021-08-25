Горняк22: Житель Шелаболихинского района приговорен к длительному сроку лишения свободы за совершение ряда тяжких преступлений, в том числе в отношении пожилой женщины — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
Собранные следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора неоднократно судимому 27-летнему жителю Шелаболихинского района. Он признан виновным в совершении нескольких преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством по отношению к потерпевшей.), п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством), ч.3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в крупном размере), ч.2 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное с применением насилия).
Следствием и судом установлено, что ночью в январе 2021 года осужденный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, с применением насилия проник в одну из квартир города Барнаула, где проживала 62-летняя женщина. На предложение вступить с ним в интимные отношения, потерпевшая ответила отказом, после чего мужчина, угрожая убийством, изнасиловал ее, а также совершил насильственные действия сексуального характера.
Кроме того, через несколько дней злоумышленник встретился со своей знакомой на территории города Барнаула и обманным путем убедил на принадлежащем ей автомобиле отвезти его в один из районов города. Оказавшись в безлюдном месте, он нанес женщине один удар в область головы, а затем стал сдавливать руками шею, угрожая при этом убийством. Воспринимая высказанные в свой адрес угрозы реально, и опасаясь их выполнения, 37-летняя потерпевшая сообщила о наличии у нее на банковской карте денежных средств. После чего мужчина потребовал от женщины перевести деньги ему на счет, а затем сел за руль ее автомобиля и скрылся с места преступления.
В ходе предварительного следствия рецидивист свою вину не признал. Однако следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, приговорив его к 15 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева