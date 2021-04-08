Горняк22: Житель Шелаболихинского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве супруги из-за ревности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Павловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 48-летнего жителя Шелаболихинского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, ночью в январе 2021 года обвиняемый у себя дома во время распития спиртного поссорился с супругой. На почве ревности к другим мужчинам, злоумышленник, взяв нож, причинил жене не менее 36 ударов в область жизненно-важных органов, от которых она скончалась на месте происшествия. Впоследствии мужчина спрятал тело женщины в погребе дома.

Расследованием установлено, что обвиняемый не впервые совершил преступления, ранее он был признан виновным в совершении преступлений против личности и собственности граждан и отбывал наказания в виде лишения свободы.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Шелаболихинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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