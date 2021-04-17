Горняк22: Житель Шелаболихинского района предстанет перед судом по обвинению в незаконном проникновении в жилище и половых преступлениях в отношении пожилой женщины — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 27-летнего жителя Шелаболихинского района. Он обвиняется в совершении нескольких преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством по отношению к потерпевшей.), п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством), ч.3 ст.162 УК РФ(разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в крупном размере),ч.2 ст.139 УК РФ ( незаконное проникновение в жилище, совершенное с применением насилия).

По данным следствия, ночью в январе 2021 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, с применением насилия проник в одну из квартир города Барнаула, где проживала потерпевшая. На предложение вступить с ним в интимные отношения, 62-летняя женщина ответила отказом, после чего мужчина, угрожая убийством, изнасиловал ее, а также совершил насильственные действия сексуального характера.

Кроме того, через несколько дней злоумышленник встретился со своей знакомой на территории города Барнаула и обманным путем убедил женщину на принадлежащем ей автомобиле отвезти его в один из районов города. Оказавшись в безлюдном месте, обвиняемый нанес женщине один удар в область головы, а затем стал сдавливать руками ее шею, угрожая при этом убийством. Воспринимая высказанные в свой адрес угрозы реально, и опасаясь их выполнения, 37-летняя потерпевшая сообщила о наличии у нее на банковской карте денежных средств. После чего мужчина потребовал от женщины перевести денежные средства ему на счет, а затем сел за руль ее автомобиля и скрылся с места преступления.

В ходе предварительного следствия мужчина свою вину не признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Индустриального района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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