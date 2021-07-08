ГОРНЯК22 08.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Житель Рубцовского района признан виновным в убийстве сожительницы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago

Собранные Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора  51–летнему жителю Рубцовского района.  Он  признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство).

По данным следствия и суда, вечером в январе 2021 года в одном из сел Рубцовского района осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинил множественные ножевые ранения в область жизненно-важных органов своей сожительнице. Женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм. Мотивом совершения преступления явились длительные конфликтные отношения гражданских супругов.

 В ходе следствия мужчина вину в содеянном признал полностью. Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

 

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