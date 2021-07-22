ГОРНЯК22 22.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Житель Рубцовска признан виновным в убийстве соседа — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
11 часов Ago

Собранные следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора  ранее судимому 49-летнему жителю города Рубцовска. Он признан виновным   в совершении преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия и суда, ночью в начале октября 2021 года в городе Рубцовске между двумя соседями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора на почве ревности. Осужденный, приревновав свою бывшую супругу к соседу, пришел к нему в квартиру и нанес множественные ножевые ранения в жизненно-важные органы. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал полностью. Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

 

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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