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Алтайский край

Горняк22: Житель Рубцовска признан виновным в убийстве бывшего соседа по общежитию — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Апр 1, 2021
ГОРНЯК22 01.04.2021

Собранные следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора  в отношении  47-летнему жителю  города Рубцовска. Он признан виновным   в совершении преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия и суда, в ноябре 2020 года в городе Рубцовске между осужденным и бывшим соседом по общежитию, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора на бытовой почве. Злоумышленник, испытывая личную неприязнь, нанес 55-летнему потерпевшему множественные удары по голове и телу, в том числе металлическим ковшом и деревянной палкой от которых мужчина потерял сознание, а затем задушил его.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал полностью. Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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