Горняк22: Житель Рубцовска предстанет перед судом по обвинению в убийстве бывшего соседа по общежитию - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Рубцовска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, в ноябре 2020 года в городе Рубцовске между обвиняемым и бывшим соседом по общежитию, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора на бытовой почве. Обвиняемый, испытывая личную неприязнь, нанес 55-летнему потерпевшему множественные удары по голове и телу, в том числе металлическим ковшом и деревянной палкой от которых мужчина потерял сознание, а затем задушил его.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал полностью. Следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором города Рубцовска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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