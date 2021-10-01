Горняк22: Житель Рубцовска предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Рубцовска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По данным следствия, летом 2021 года в отдел полиции МО МВД «Рубцовский» по подозрению в совершении преступления был доставлен местный житель. Не желая подчиняться законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, мужчина, стал оскорблять полицейского словами грубой нецензурной брани, затем нанес ему один удар кулаком в область лица, причинив ему тем самым физическую боль.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершенном преступлении признал полностью. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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