ГОРНЯК22 01.10.2021
Алтайский край

Горняк22: Житель Рубцовска предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago

Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Рубцовска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По данным следствия, летом 2021 года  в отдел полиции МО МВД «Рубцовский» по подозрению в совершении преступления был доставлен местный житель.  Не желая подчиняться законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, мужчина,  стал оскорблять полицейского словами грубой нецензурной брани, затем нанес ему один удар кулаком в область лица, причинив ему тем самым физическую боль.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершенном преступлении признал полностью. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: