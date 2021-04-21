Горняк22: Житель Республики Казахстан предстанет перед судом по обвинению в покушении на дачу взятки сотруднику таможенного поста — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

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Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Республики Казахстан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

По данным следствия, в феврале 2021 года в ночное времяна границе Республики Казахстан и Алтайского края было остановленотранспортное средство — «Камаз 5320», которое перевозило парфюмерную продукцию и косметические средства с признаками контрафактной продукции. Не желая каких-либо разбирательств в связи с начатой проверкой в рамках таможенного контроля, обвиняемый предложил сотруднику таможенного поста Алтайской таможни взятку в размере 15 тысяч рублей. Довести преступный умысел до конца мужчине не удалось — при проведении оперативных мероприятий он был задержан оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Кулундинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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