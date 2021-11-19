ГОРНЯК22 19.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Житель Республики Казахстан подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
14 часов Ago

Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Республики Казахстан, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

По данным следствия, 16 ноября 2021 года в селе Кулунда сотрудниками ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль КАМАЗ под управлением подозреваемого. В связи с тем, что у водителя отсутствовал страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства на территории Российской Федерации, он был приглашен в патрульную машину для составления административного материала. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, мужчина предложил передать инспектору в качестве взятки денежные средства, сопровождая свои противоправные действия просьбами не документировать обстоятельства административного правонарушения.  Однако он не смог довести свой преступный умысел до конца в связи с отказом сотрудника полиции принять взятку.

В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу для предъявления обвинения. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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ГОРНЯК22 19.11.2021

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