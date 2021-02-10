Горняк22: Житель Республики Казахстан области предстанет перед судом по обвинению в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Житель Республики Казахстан области предстанет перед судом по обвинению в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Следственным отделом по городу Рубцовску следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Республики Казахстан, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст.291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

По данным следствия, в январе 2021 года в городе Рубцовске сотрудниками ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль обвиняемого. В связи с тем, что водителем были нарушены правила дорожного движения, он был приглашен в патрульную машину для составления административного материала. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, мужчина положил денежные средства на панель между водительским и пассажирским сидением, сопровождая свои противоправные действия просьбами не документировать обстоятельства административного правонарушения.  Однако не смог довести свой преступный умысел до конца в связи с отказом сотрудника полиции принять взятку.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором города Рубцовска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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