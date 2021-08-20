ГОРНЯК22 20.08.2021
Алтайский край

Горняк22: Житель Поспелихинского района признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью бывшему сожителю супруги — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago

Собранные Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 43-летнему жителю Поспелихинского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Следствием и судом установлено, что в январе 2021 года в вечернее время осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой к супруге, с которой накануне поссорился. Увидев в квартире находящихся гостей, в том числе ее бывшего сожителя, которые распивают спиртное, мужчина начал выгонять их из дома. Однако присутствующие попросили его самого покинуть квартиру. В ходе конфликта муж хозяйки дома взял кухонный нож и нанес им один удар в живот ее бывшему сожителю. Своими действиями осужденный причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего, опасный для его жизни.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности — 30 марта этого года его также приговорили к 2 годам лишения свободы за совершение кражи. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, приговорив его путем сложения наказаний к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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