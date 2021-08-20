Горняк22: Житель Поспелихинского района признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью бывшему сожителю супруги — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 43-летнему жителю Поспелихинского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Следствием и судом установлено, что в январе 2021 года в вечернее время осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой к супруге, с которой накануне поссорился. Увидев в квартире находящихся гостей, в том числе ее бывшего сожителя, которые распивают спиртное, мужчина начал выгонять их из дома. Однако присутствующие попросили его самого покинуть квартиру. В ходе конфликта муж хозяйки дома взял кухонный нож и нанес им один удар в живот ее бывшему сожителю. Своими действиями осужденный причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего, опасный для его жизни.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности — 30 марта этого года его также приговорили к 2 годам лишения свободы за совершение кражи. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, приговорив его путем сложения наказаний к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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