ГОРНЯК22 10.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Житель Поспелихинского района признан виновным в убийстве знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago

Собранные Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора  в отношении   35-летнего жителя  Поспелихинского района. Он признан виновным   в совершении преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия и суда, ночью в марте 2021 года в одном из сел Поспелихинского района компания знакомых распивала спиртные напитки.  В процессе распития спиртного между гостями возник конфликт. В ходе ссоры осужденный, взяв охотничий нож, нанес им один удар в живот потерпевшему. От полученных телесных повреждений 30 — летний мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе следствия  обвиняемый вину в содеянном признал полностью. Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием  в исправительной колонии строгого режима.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

 

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ГОРНЯК22 10.07.2021

Горняк22: Следователями СКР по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Табунского района, обвиняемого в угрозе убийством сожительницы, нарушении неприкосновенности жилища односельчанина — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

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