Горняк22: Житель Поспелихинского района признан виновным в убийстве знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 35-летнего жителя Поспелихинского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия и суда, ночью в марте 2021 года в одном из сел Поспелихинского района компания знакомых распивала спиртные напитки. В процессе распития спиртного между гостями возник конфликт. В ходе ссоры осужденный, взяв охотничий нож, нанес им один удар в живот потерпевшему. От полученных телесных повреждений 30 — летний мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном признал полностью. Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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