Горняк22: Житель Первомайского района предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчине, повлекшего его смерть — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 29-летнего жителя Первомайского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, в ночное время в августе 2021 года в одном из сел Первомайского района обвиняемый распивал спиртное в компании местных жителей. Между находящимися в состоянии алкогольного опьянения гостями произошел конфликт. В ходе ссоры злоумышленник, находясь на приусадебном участке, избил 57-летнего односельчанина, причинив не менее 11 ударов руками и ногами по голове и телу. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

При изучении следствием личности злоумышленника установлено, что в июне 2021 года он освободился условно-досрочно из мест лишения свободы, но на путь исправления не встал и совершил новое тяжкое преступление в период условно-досрочного освобождения.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Первомайского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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