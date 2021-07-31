ГОРНЯК22 31.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Житель Первомайского района предстал перед судом по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника полиции — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
6 часов Ago

 Новоалтайским межрайонным следственным отделом  следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего жителя  Первомайского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По данным следствия, утром 17 июня 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из сел Первомайского района устроил семейный скандал, в связи с чем в органы полиции  поступило сообщение. Для выяснения обстоятельств произошедшего и проведения профилактической беседы полицейский предложил  мужчине проследовать  в служебный автомобиль. Обвиняемый, недовольный проводимым в отношении него разбирательством и с целью оказания сопротивления законному действию сотрудника полиции, находясь на придомовой территории выразился в его адрес оскорбительными высказываниями с грубой нецензурной бранью, а затем с силой сжал руками левое плечо представителя власти,  причинив ему физическую боль.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал и в содеянном раскаялся. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным и.о. прокурора Первомайского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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ГОРНЯК22 31.07.2021

Горняк22: Кулундинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по факту распространения в сети Интернет сведений, составляющих личную тайну и распространении фотографий порнографического содержания — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

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