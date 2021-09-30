Горняк22: Житель Панкрушихинского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве тестя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Панкрушихинского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, в одном из сел Панкрушихинского района в гости к гражданским супругам приехал отец женщины. В один из дней июля 2021 года между находящимися в состоянии алкогольного опьянения сожителями произошел конфликт, после чего мужчина стал применять в отношении нее физическое насилие. За дочь решил заступиться ее отец. Разозлившись на родственника, хозяин дома взял нож и ударил им по телу мужчины. От полученных травм 71-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал. Следователями собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Панкрушихинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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