Горняк22: Житель Омской области признан виновным в убийстве знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Заринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении неоднократно судимого 37-летнего жителя Омской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия и суда, в конце августа 2020 года в одной из организаций Заринского района рабочие распивали спиртные напитки. В процессе распития спиртного между двумя мужчинами произошел конфликт по незначительному поводу. В ходе ссоры осужденный взяв нож, нанес один удар в жизненно-важный орган потерпевшему. От полученных телесных повреждений 53- летний мужчина скончался на месте происшествия. С целью сокрытия следов преступления злоумышленник попросил коллегу вынести тело за территорию строительного объекта, где прикопал его, забросав землей.

В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном признал полностью. Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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