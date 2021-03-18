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Алтайский край

Горняк22: Житель Омской области признан виновным в убийстве знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 18, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

Собранные Заринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора  в отношении  неоднократно судимого 37-летнего жителя  Омской области. Он признан виновным   в совершении преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия и суда, в конце августа 2020 года в одной из организаций Заринского района рабочие распивали спиртные напитки.  В процессе распития спиртного между двумя мужчинами произошел конфликт по незначительному поводу. В ходе ссоры  осужденный взяв нож, нанес один удар в жизненно-важный орган потерпевшему. От полученных телесных повреждений 53- летний мужчина скончался на месте происшествия. С целью сокрытия следов преступления злоумышленник попросил коллегу вынести тело за территорию строительного объекта, где прикопал его, забросав землей.

В ходе следствия  обвиняемый вину в содеянном признал полностью. Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием  в исправительной колонии строгого режима.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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