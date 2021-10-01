Горняк22: Житель Новосибирска признан виновным в покушении на дачу взятки сотруднику полиции — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 57-летнему жителю города Новосибирска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.291.2 УК РФ (покушение на дачу мелкой взятки должностному лицу).

По версии следствия и суда, вечером в июне 2021 года на участке трассы в Шипуновском районе сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль под управлением обвиняемого. При проверке документов полицейские установили, что мужчина не имеет права управления транспортным средством. За не привлечение к административной ответственности водитель попытался дать взятку в размере 1000 рублей, однако довести преступный умысел до конца ему не удалось – сотрудник полиции сообщил о преступлении в дежурную часть.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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