ГОРНЯК22 01.10.2021
Алтайский край

Горняк22: Житель Новосибирска признан виновным в покушении на дачу взятки сотруднику полиции — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago

Собранные Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 57-летнему жителю города Новосибирска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.291.2 УК РФ (покушение на дачу мелкой взятки должностному лицу).

По версии следствия и суда, вечером в июне 2021 года на  участке трассы в Шипуновском районе сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль под управлением обвиняемого. При проверке документов полицейские установили, что мужчина не имеет права управления транспортным средством. За не привлечение к административной ответственности водитель попытался дать взятку в размере 1000 рублей, однако довести преступный умысел до конца ему не удалось – сотрудник полиции сообщил о преступлении в дежурную часть.

 Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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