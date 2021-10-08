Горняк22: Житель Новоалтайска предстанет перед судом по обвинению в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя города Новоалтайска обвиняемого в совершении нескольких преступлений, предусмотренных, п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Следствием установлено, что в июле 2021 года в своем доме в городе Новоалтайске мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении трех девочек в возрасте от 7 до 9 лет. Спустя непродолжительное время девочки рассказали о произошедшем родителям, которые обратились в правоохранительные органы.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором города Новоалтайска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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