Горняк22: Житель Новичихинского района подозревается в убийстве знакомого, замаскированном под безвестное исчезновение — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего жителя Новичихинского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 18 июля 2021 года два друга приехали на рыбалку на пруд в Новичихинском районе. В ходе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт — вспомнились старые обиды. Подозреваемый взяв монтировку, не менее 7 раз ударил старого друга по голове. Впоследствии мужчина заявил в правоохранительные органы о безвестном исчезновении знакомого. В ходе проведения мероприятий по установлению местонахождения гражданина его тело было обнаружено в водоеме с признаками утопления.

Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. По ходатайству следователя СК в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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