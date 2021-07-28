ГОРНЯК22 29.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Житель Новичихинского района подозревается в убийстве знакомого, замаскированном под безвестное исчезновение — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
17 часов Ago

Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего жителя Новичихинского района, подозреваемого  в совершении преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

 По данным следствия, 18 июля 2021 года два друга приехали на рыбалку на пруд в Новичихинском районе. В ходе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт —  вспомнились старые обиды. Подозреваемый взяв монтировку, не менее 7  раз ударил старого друга по голове. Впоследствии мужчина заявил в правоохранительные органы о безвестном исчезновении знакомого. В ходе проведения мероприятий по установлению местонахождения гражданина его тело было обнаружено в водоеме с признаками утопления.

 Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. По ходатайству следователя СК в отношении подозреваемого  судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

 

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