ГОРНЯК22 29.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Житель Немецкого национального района признан виновным в истязании своих несовершеннолетних детей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
17 часов Ago

Собранные Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 40-летнему жителю Немецкого национального района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, г» ч.2 ст.117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего), 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего),  п. «в, з» ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По  предварительным данным следствия и суда у жителя одного из сел Немецкого национального района находилось на воспитании шесть детей от шести до пятнадцати лет. Мужчина, с января 2016 по март 2020 года, не желая проявлять терпение и должную заботу о всестороннем развитии и воспитании, беспричинно истязал несовершеннолетних, используя малозначительные поводы. Поводом для физического и морального наказания детей могла стать любая провинность – недовольство поведением, отказ в помощи по хозяйству, школьная неуспеваемость и многое другое. Отец причинял всем детям побои, нанося телесные повреждения руками, ногами и различными предметами. На протяжении длительного времени мужчина издевался над детьми, причиняя им нравственные и физические и психические страдания. В настоящее время дети проживают с матерью.

 Кроме того, в ноябре 2019 года осужденный, нанес  черенком от лопаты два удара 12-летнему сыну, причинив перелом.

  В ходе следствия осужденный свою вину в содеянном признал полностью. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 5 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

 

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