Горняк22: Житель Немецкого национального района признан виновным в истязании своих несовершеннолетних детей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 40-летнему жителю Немецкого национального района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, г» ч.2 ст.117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего), 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), п. «в, з» ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По предварительным данным следствия и суда у жителя одного из сел Немецкого национального района находилось на воспитании шесть детей от шести до пятнадцати лет. Мужчина, с января 2016 по март 2020 года, не желая проявлять терпение и должную заботу о всестороннем развитии и воспитании, беспричинно истязал несовершеннолетних, используя малозначительные поводы. Поводом для физического и морального наказания детей могла стать любая провинность – недовольство поведением, отказ в помощи по хозяйству, школьная неуспеваемость и многое другое. Отец причинял всем детям побои, нанося телесные повреждения руками, ногами и различными предметами. На протяжении длительного времени мужчина издевался над детьми, причиняя им нравственные и физические и психические страдания. В настоящее время дети проживают с матерью.

Кроме того, в ноябре 2019 года осужденный, нанес черенком от лопаты два удара 12-летнему сыну, причинив перелом.

В ходе следствия осужденный свою вину в содеянном признал полностью. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 5 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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